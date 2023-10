Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Verkehrsteilnehmern - Nachtragsmeldung

A 48, Kaisersesch (ots)

Am Freitag, dem 27.10.23, gg. 08.35 h befuhr ein 46jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis Eichsfeld die BAB 48, aus Richtung Trier kommend, in Fahrtrichtung Koblenz. Der vorgenannte PKW Fahrer befuhr hinter dem Parkplatz Martental den linken von zwei Fahrstreifen, um dort einen Kleintransporter zu überholen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der eingangs genannte PKW-Fahrer infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW. Er kam hierdurch ins Schleudern und kollidierte mit dem überholten Kleintransporter. Nach der Kollision kam der Überholer auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der überholte PKW kam nach der Kollision auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Da sich die Unfallstelle hinter einer Kurve befand erkannte eine weitere PKW-Fahrerin den auf der linken Fahrspur stehenden PKW zu spät und kollidierte mit zwei weiteren PKW. Durch das Unfallgeschehen wurde der eingangs genannte PKW-Fahrer und eine weitere Verkehrsunfallbeteiligte leicht verletzt. Der PKW-Fahrer wurde zwecks Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die leichtverletze PKW-Fahrerin wollte sich zunächst nicht ins Krankenhaus begeben. Durch die Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge war die A 48 im Bereich der Unfallstelle kurzzeitg voll gesperrt und dann für etwa zwei Stunden nur einspurig befahrbar. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im unteren fünfstelligen Bereich bewegen. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr Ulmen, des Rettungsdienstes, der Autobahnmeisterei Kaisersesch, eines Abschleppdienstes sowie ein vorsorglich entsandter Rettungshubschrauber.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell