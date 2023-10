Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit verletzten Fahrzeugführern - Erstmeldung

Kaisersesch, A 48 (ots)

Am Freitag, dem 27.10.23, gg. 08.35 h wurde zunächst ein Verkehrsunfall auf der A 48, Richtungsfahrbahn Koblenz, vor der der AS Kaifenheim, gemeldet. Laut Mitteiler würde noch ein Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen stehen. Fast zeitgleich gingen bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr und des Rettungsdienstes weitere Unfallmeldungen an weiteren Örtlichkeiten auf der A 48 ein. Nach einer Verifizierung der entsandten Streifen der Polizeiautobahnstation Mendig, konnte letztlich eine Unfallstelle zwischen den Anschlussstellen Laubach und Kaisersesch, kurz vor der Anschlussstelle Kaisersesch, festgestellt werden. Die A 48 ist aktuell noch im Bereich der Unfallstelle, FR Koblenz, vgesperrt. Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme ist von Presseanfragen derzeit abzusehen.

