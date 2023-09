Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brennender Pkw an Kreuzung B270/Zweibrücker Straße

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, gegen 14:30 Uhr, wurde über die Rettungsleitstelle ein brennender Mercedes M-Klasse gemeldet, der kurz vor der Ampel an der Zweibrücker Straße auf der B270 stand. Der Motorbrand, der vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ausgebrochen war, wurde schnell von der Feuerwehr gelöscht. Diese war mit drei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten musste der Abschnitt zwischen B270 und der Auffahrt B10 bis zur Kreuzung Zweibrücker Straße in Richtung Turnstraße abgesperrt werden.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell