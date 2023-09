Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tödlicher Rennunfall bei Veranstaltung auf Flugplatz

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, den 16.09.2023, um 11:07 Uhr kam es auf der Start- und Landebahn des TRIWO Flugplatzes in Zweibrücken zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Im Rahmen der Motorsportveranstaltung SCC 500 "Rolling 50 /1000" wurde ein Beschleunigungsvergleich zwischen zwei Fahrzeugen durchgeführt. Hierbei verlor ein 24-jähriger Fahrer aus der Schweiz nach dem Zieleinlauf die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach, wobei der Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen, erlag der Fahrer noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Zwecks Unfallaufnahme wurde die Rennveranstaltung abgebrochen. Ein Gutachter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Zweibrücken zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Der Rettungshubschrauber, der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren vor Ort. |pizw

