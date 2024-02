POL-GM: Langfinger stahlen Werkzeug

Gummersbach (ots) - Am Donnerstag (8. Februar) sperrte ein Feuerwehrmann gegen 17:25 Uhr den Gefahrenbereich eines Gehweges an Klosterstraße in Derschlag. Ein beschädigtes Hochspannungskabel drohte auf den Gehweg zu stürzen. Ein 54-jähriger Mann aus Gummersbach drückte den Feuerwehrmann mit körperlicher Gewalt zur Seite und betrat den abgesperrten Bereich. Gegen den Gummersbacher ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. ...

