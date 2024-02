Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Raub auf Lebensmittelmarkt fest

Marienheide (ots)

Am Abend des 12. September überfielen zwei Männer kurz vor Ladenschluss einen Lebensmittelmarkt in Marienheide-Schemmen. Sie bedrohten zwei Angestellte mit einer Schusswaffe, fesselten sie und flüchteten mit erbeutetem Bargeld. (Pressemeldung vom 13.09.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5602273)

Die Polizei konnte am Tatort DNA-Spuren sichern, die den Tatverdacht auf einen 44-Jährigen aus Wipperfürth lenkten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln erließ das zuständige Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss, der am Dienstagmorgen (7. Februar) unter Beteiligung eines Spezialeinsatzkommandos vollzogen wurde. Dabei konnte die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen und mehrere Schusswaffen sicherstellen. Neben Waffen, die ab einem Alter von 18 Jahren frei verkäuflich sind, befand sich darunter auch eine scharfe Schusswaffe sowie passende Munition. Im Rahmen einer richterlichen Vorführung ordnete das Amtsgericht Köln Untersuchungshaft gegen den 44-Jährigen an. Die Ermittlungen zum zweiten Täter dauern an.

