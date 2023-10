Polizei Hagen

POL-HA: Sohn greift Mutter bei Streit in Wohnung an

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In einem Hohenlimburger Mehrfamilienhaus kam es am Mittwoch (11.10.) zu einem Streit zwischen einer Hagenerin und ihrem 18-jährigen Sohn. In den Morgenstunden suchte der junge Erwachsene die Wohnung seiner Mutter auf, um seine Sachen abzuholen. Die Hagenerin gab an, dass der 18-Jährige Gegenstände mitnehmen wollte, die ihm jedoch nicht gehören. Als sie ihn im weiteren Verlauf der Wohnung verwies, reagierte er aggressiv, schubste sowie schlug sie. Darüber hinaus trat er um sich, schlug Türen zu und weigerte sich, die Wohnung zu verlassen. Dies tat er erst, nachdem er die Ankunft der Polizei hörte. Am Vortag hatte der 18-Jährige bereits einen Polizeieinsatz ausgelöst und musste in Gewahrsam genommen werden, nachdem er einen gleichaltrigen Mann angriff.

Die Mutter des 18-Jährigen erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte sie ab. Die Polizisten verwiesen den aggressiven Hagener der Wohnung und erteilten ihm ein Rückkehrverbot. Seine Wohnungsschlüssel wurden an seine Mutter übergeben. Die Einsatzkräfte fertigten darüber hinaus eine Strafanzeige gegen den Mann. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell