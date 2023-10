Polizei Hagen

POL-HA: Unfall zwischen PKW und Rettungswagen in Hohenlimburg - 84-jährige Hagenerin leicht verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Eine 84-jährige Autofahrerin übersah am Mittwochnachmittag (11.10.2023) in Hohenlimburg einen Rettungswagen und verletzte sich bei dem anschließenden Verkehrsunfall leicht. Die Hagenerin fuhr, gegen 13.40 Uhr, mit ihrem Peugeot über die Verbandsstraße in Richtung der Autobahnauffahrt. Sie benutze den rechten der beiden Fahrstreifen. Als sie auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, übersah sie einen neben ihr in die gleiche Richtung fahrende Rettungswagen. Dieser hatte das Blaulicht eingeschaltet und war auf der Anfahrt zu einem Einsatz. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der die 84-jährige Frau sich leicht verletzte. Die Besatzung des am Unfall beteiligten Rettungswagen übernahm die Erstversorgung der Hagenerin. Sie musste später zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (sen)

