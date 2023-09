POL-WAF: Beckum. Rehwild kreuzt mit Krad

Warendorf (ots) - Zwei Autofahrer sind am Montag (18.09.2023, 12.30 Uhr) bei einem Verkehrsunfall in Beelen leicht verletzt worden. Eine 58-jährige Frau aus Freckenhorst fuhr mit ihrem Pkw die Straße Kiebitzheide in Richtung der Kreuzung Ostenfelder Straße. Als sie in die Kreuzung einfuhr und die K 2 (Ostenfelder Straße) überquerte, stieß sie mit dem Auto eines 56-jährigen Mannes aus Ennigerloh zusammen. Dieser war ...

mehr