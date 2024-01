POL-PPMZ: Mainz - Neustadt Exhibitionist in Forsterstraße gesehen

Zornheim (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 09:30 Uhr kam es in der Schubertstraße in Zornheim zum Brand eines Einfamilienhauses. Die Eigentümer hatten im 1.Obergeschoss Rauch wahrgenommen und die Feuerwehr gerufen. Im Anschluss verließen sie das Gebäude. Insgesamt waren ca 90 Einsatzkräfte vor Ort von der Feuerwehr Zornheim, Nieder-Olm sowie Budenheim und zusätzlich Helfer vom Roten Kreuz, dem Technischen Hilfswerk und ...

