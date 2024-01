POL-PPMZ: Mainz - Laubenheim; Ergänzung: Sachbeschädigung an Geldausgabeautomat

Mainz-Nieder-Olm (ots) - Freitag, 19.01.2024 Vermutlich im Zeitraum zwischen 17:00 - 19:30 Uhr brechen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Nieder-Olm ein. Über die Terrassentür des Hauses in der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße gelangen der oder die Täter in das Innere des Hauses. Hier werden mehrere Räume und Inventar auf der Suche nach Geld und Wertgegenständen durchsucht. Samstag, 20.01.2024 - ...

mehr