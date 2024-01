Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbrüche im Bereich Mainz und Nieder-Olm

Mainz-Nieder-Olm (ots)

Freitag, 19.01.2024

Vermutlich im Zeitraum zwischen 17:00 - 19:30 Uhr brechen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Nieder-Olm ein. Über die Terrassentür des Hauses in der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße gelangen der oder die Täter in das Innere des Hauses. Hier werden mehrere Räume und Inventar auf der Suche nach Geld und Wertgegenständen durchsucht.

Samstag, 20.01.2024 - Sonntag,21.02.2024 In Mainz-Bretzenheim kam es vermutlich im Zeitraum von Samstag 13:00 Uhr bis Sonntag, 15:00 Uhr zum Einbruch in Geschäftsräume. Die Eingangstür zu dem Laden in der Anzengasse wurde hier durch bislang unbekannte Täter aufgehebelt. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchwühlt sowie mehrere verschlossene Schränke aufgebrochen und durchsucht. Die Tatzeit in diesem Fall liegt von 20.01.2024 13:00 Uhr bis 21.01.2024 15:00 Uhr

Sonntag, 21.01.2024

Ebenfalls eingebrochen wurde in ein Einfamilienhaus in Mainz-Bretzenheim. Am Sonntag den 21.01.2024 stellten die Bewohner des Hauses im Wespenweg den Einbruch fest. In deren Abwesenheit verschafften sich der oder die unbekannte Täter Zugang über ein Fenster des Anwesens. Durch Aufhebeln gelangten sie ins Innere des Hauses und durchsuchten diverse Räume und Inventar nach Geld und Wertgegenständen. In diesem genannten Fall lässt sich der Tatzeitraum noch nicht näher eingrenzen.

In allen genannten Fällen wurde durch die Mainzer Kriminalpolizei eine Spurensuche vor Ort durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Diebesgutes in allen drei Fällen ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu einem der genannten Fälle geben kann oder Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

