POL-PPMZ: Mainz-Mombach; PKW gegen Hauswand, Verursacher flüchtet

Mainz-Mombach (ots)

Am Sonntag, den 21.01.2024, gegen 06:35 Uhr kam es in der Pestalozzistraße in Mainz-Mombach zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrzeugführer verliert im Kurvenbereich auf der geschlossenen Schneedecke die Kontrolle über seinen PKW und kollidiert mit einem Holzzaun und der Hausfassade. Es entsteht erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher kann daraufhin sein Fahrzeug zurücksetzten und verlässt die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. An der Verkehrsunfallörtlichkeit können diverse Fahrzeugteile des Verursachers festgestellt werden. Demnach dürfte es sich um einen dunkelgrauen Audi (neueres Modell) handeln, welcher eine erhebliche Beschädigung im Frontbereich haben dürfte.

Zur Klärung der Identität des Unfallverursachers und zum Unfallhergang sucht die Polizei Zeugen! Hinweise, insbesondere bezüglich des flüchtigen Fahrzeugs, melden Sie bitte bei der Polizeiinspektion Mainz 2, Telefon 06131 /65-4210

