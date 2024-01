POL-PPMZ: Mainz - Wiesbaden, Vermisste 14-Jährige aus Wiesbaden ist wieder da.

Mainz-Innenstadt (ots) - Mainz- Innenstadt, über 5000 Menschen demonstrieren friedlich Eine unter dem Motto "Zeichen gegen Rechts" angemeldete Versammlung fand am Donnerstabend in Mainz statt. Der Aufzug begann gegen 18:00 am Mainzer Hauptbahnhof und wurde nach einer Abschlusskundgebung auf dem Gutenbergplatz dort gegen 20:00 Uhr beendet. An dem Aufzug nahmen nach ...

