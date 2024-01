POL-PPMZ: Zwischenstand Verkehrslage PP Mainz

Mainz - Gonsenheim (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am gestrigen Tag gewaltsam Zugang zu einem Ein-Zimmer-Appartement in der Straße "Am Münchfeld". Der 30-jährige Mieter des Appartements war gegen 19:30 Uhr nach Hause gekommen und fand sein Zuhause verwüstet vor. Er stellte schließlich fest, dass seine Dokumente sowie Bargeld in unterer dreistelliger ...

mehr