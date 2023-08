Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ungebetener Gast in Ergotherapie Praxis

Linz am Rhein (ots)

Am Montagnachmittag wurde der Polizeiinspektion in Linz eine randalierende Person in der Scherer Passage gemeldet. Eine Überprüfung der Einsatzkräfte verlief zunächst negativ. Wenig später meldete sich eine Mitarbeiterin einer Ergotherapie-Praxis, dass sich ein Mann in ein Behandlungszimmer eingeschlossen habe. Mittels Hausmeister konnte die Polizei die Türe öffnen lassen und den Mann aus dem Zimmer holen. Es handelte sich um den zuvor beschriebenen Randalierer, sowie um die gleiche Person, welche sich in der Nacht zuvor ungebetenen Zugang zu einer Wohnung in Wallen verschafft hatte. Der 35-jährige Mann ohne festen Wohnsitz wurde in Gewahrsam genommen und am späten Abend von der Polizei entlassen.

