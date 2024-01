Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheibe von Kleintransporter eingeschlagen

Iserlohn (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines am Hohler Weg parkenden Iveco Kleintransporters ein. Aus dem Inneren entwendete er anschließend neuwertige Wanderschuhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell