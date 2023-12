POL-OG: Gengenbach - Zeugen nach Fahrerflucht gesucht

Rastatt (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen in der Straße am Krebsbach am Donnerstagnachmittag zwischen 16:45 und 19 Uhr in ein Wohnhaus ein und nahmen mehrere Wertgegenstände an sich. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Täter durch den Garten kommend eine Balkontür im Erdgeschoss mit einem Stein eingeworfen haben. Die Täterschaft soll sämtliche Zimmer durchwühlt und dabei Uhren, Schmuck, Parfums und Bargeld ...

