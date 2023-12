Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Auseinandersetzung in Kneipe

Appenweier (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu Streitigkeiten in einer Kneipe im Eckweg. Eine Gruppe von Männern im Alter zwischen 32 Jahren und 61 Jahren soll offenbar alkoholisiert in der Kneipe auffällig geworden sein. Im Zuge einer entstandenen Streitigkeit sei auch ein Messer und Pfefferspray verwendet worden. Die Beamten konnten die Verdächtigen nahe der Kneipe ausfindig machen, unter anderem wurden Betäubungsmittel bei einem der Männer aufgefunden. Des Weiteren leistete ein 39-Jähriger erheblichen Widerstand und beleidigte die Polizisten. Welche Rolle die Männer jeweils an dem Geschehen einnahmen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. /ja

