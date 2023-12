POL-OG: Achern - Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Forbach (ots) - Bei Waldarbeiten mit einer Kettensäge in einem tiefgelegenen Waldstück in Forbach hat sich ein 50 Jahre alter Mann am Freitagmorgen gegen 9:30 Uhr eine schwere Fingerverletzung zugezogen. Nach einer Erstversorgung durch Helfer des Rettungsdienstes wurde der Arbeiter mit einem Rettungswagen zum Hubschrauberlandeplatz am ehemaligen Krankenhaus transportiert, von wo aus er dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde. Den Beamten ...

