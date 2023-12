Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Polizeibeamte im Einsatz beleidigt

Appenweier (ots)

Gleich mehrere Beleidigungen erhielten Beamte des Polizeireviers Kehl im Rahmen einer Festnahme in den späten Donnerstagabendstunden in der Oberkircher Straße. Diesem Einsatz ging eine Streitigkeit mit anschließender Körperverletzung voraus, bei welcher der 37-jährige Tatverdächtige beteiligt war und leicht verletzt wurde. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes beleidigte der Tatverdächtige die Polizeibeamten mehrfach. Der Mann zeigte sich auch beim Transport durch den Rettungsdienst, welcher durch die Polizeihundeführerstaffel begleitet wurde, unflätig. Auch hier beleidigte er die Beamten des Öfteren. Den 37-Jährigen erwartet nun eine Anzeige unter anderem wegen Beleidigung. /an

