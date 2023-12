POL-OG: Gengenbach - Exhibitionist, Zeugen gesucht

Achern (ots) - Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Achern auf der L78 führte Donnerstagnacht zu einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. Gegen 02:00 Uhr wurde der 20-jährige Audi-Fahrer auf der Strecke zwischen Achern und Rheinau einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Audi-Lenker das Frontkennzeichen an seinem Pkw nicht an der vorgesehenen Stelle montiert hatte. An dem Auto ...

