Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann mit drei Haftbefehlen gesucht - Festnahme in Scholven

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte erhielten am Dienstagnachmittag, 5. Dezember 2023, gegen 17 Uhr Hinweise darauf, dass sich ein polizeilich gesuchter Mann in einer Wohnung auf der Endemannstraße aufhalten soll. Daraufhin fuhren die Beamten zu der Adresse und klingelten an der besagten Wohnung. Tatsächlich öffnete der Gesuchte die Tür, ignorierte jedoch die Ansprache der Polizeibeamten. Ein Polizist ergriff den 28-jährigen Gelsenkirchener am Arm, um Fluchtversuche zu verhindern. Der Gesuchte schlug daraufhin die Wohnungseingangstür zu und flüchtete in die Wohnung. Dabei wurde der Arm des Beamten kurzzeitig eingeklemmt, wodurch er leicht verletzt wurde. Da die Tür nicht ins Schloss viel, konnten die Polizisten den Flüchtigen ohne große Gegenwehr in der Wohnung festnehmen. Gegen den 28-Jährigen lagen drei Haftbefehle wegen schweren Diebstahls, Wohnungseinbruchs und Falschaussage vor. Der Gesuchte wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt in Gelsenkirchen gebracht.

