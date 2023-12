Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer legt sich mit Polizisten an

Gelsenkirchen (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann hat sich am Dienstag, 5. Dezember 2023, die falschen Leute ausgesucht, um sie anzugreifen. Der Beschuldigte ging gegen 10 Uhr auf der Hochstraße in Buer auf zwei Männer zu, beleidigte sie und drohte ihnen mit einer Glasflasche. Als sich die Männer als zivile Polizeibeamte auswiesen, versuchte der Pöbler zu fliehen. Als die Beamten ihn einholten, um seine Identität festzustellen, verhielt sich der Gladbecker aggressiv und ging die Zivilkräfte erneut an. Die Beamten mussten den alkoholisierten Mann schließlich fixieren und zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Gewahrsam bringen, das er am Abend wieder verlassen konnte, nachdem er sich beruhigt hatte.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell