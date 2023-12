POL-GE: Versuchter Raub unter Vorhalt einer Schußwaffe in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots) - Ein 62-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag, 30. November 2023, bei einem Verkehrsunfall in der Altstadt schwer verletzt worden. Der Gelsenkirchener war gegen 16.30 Uhr mit seinem Auto unterwegs auf der Florastraße in Fahrtrichtung Emilienstraße und wollte an der kreuzenden Bismarckstraße links in diese abbiegen. Dabei kollidierte sein Wagen ...

