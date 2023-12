Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Autos kollidieren - ein Autofahrer wird schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 62-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag, 30. November 2023, bei einem Verkehrsunfall in der Altstadt schwer verletzt worden. Der Gelsenkirchener war gegen 16.30 Uhr mit seinem Auto unterwegs auf der Florastraße in Fahrtrichtung Emilienstraße und wollte an der kreuzenden Bismarckstraße links in diese abbiegen. Dabei kollidierte sein Wagen mit dem Auto einer entgegenkommenden 49-jährigen Gelsenkirchenerin, die aus noch unklarer Ursache ebenfalls beim Linksabbiegen in den Gegenverkehr geraten war. Der Gelsenkirchener wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fiel bei der 49-Jährigen positiv aus. Ein Arzt entnahm ihr daraufhin eine Blutprobe, Polizeibeamte stellten ihren Führerschein sicher. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es rund um den Kreuzungsbereich zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

