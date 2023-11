Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter verursacht mit gestohlenem Auto drei Unfälle/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte sind am Mittwoch, 29. November 2023, nach Bulmke-Hüllen gerufen worden. Dort kam es zwischen 16.21 Uhr und 16.44 Uhr auf der Florastraße, im Kreuzungsbereich Hammerschmidtstraße/Bulmker Straße und im Kreuzungsbereich Hammerschmidtstraße/Im Mühlenfeld, kurz hintereinander zu drei Verkehrsunfällen mit anschließender Unfallflucht, bei denen Sachschäden entstanden. Beim dritten Vorfall prallte das an allen Unfällen beteiligte Fahrzeug, ein weißer Seat, gegen eine Laterne und war nicht mehr fahrbereit. Als die Beamten dort eintrafen, war kein Verursacher mehr vor Ort. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Halter des Fahrzeugs als Verursacher nicht in Frage kommt. Aufgrund dessen gehen sie von einem Kfz-Diebstahl und Unfallfluchten aus. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die das betreffende Auto zur fraglichen Zeit gesehen haben und/oder Angaben zum Fahrer machen können. Der Tatverdächtige soll laut einem Unfallbeteiligten etwa 50 Jahre alt und 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß sein sowie eine kräftige Statur, einen schwarzen Vollbart und kurze schwarze Haare haben. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6230 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

