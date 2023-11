Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sucht gestohlenes Auto

Gelsenkirchen (ots)

Bei der Fahndung nach einem am Mittwochabend, 29. November 2023, in Heßler gestohlenem Auto bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der 22-jährige Besitzer des Wagens hatte sich mit seinem 46 Jahre alten Vater ab 21 Uhr in einem Fitness-Studio an der Asbeckstraße aufgehalten. Nach Beendigung seines Sportprogramms bemerkte der Gelsenkirchener, dass sein Spind aufgebrochen und der Autoschlüssel seines Mercedes entwendet worden war. Kurz darauf stellte er dann den Diebstahl des Wagens vom Parkplatz des Fitness-Studios fest.

Die Polizei fragt: Wer hat den schwarzen Mercedes S-Klasse AMG mit Gelsenkirchener Kurzzeitkennzeichen gesehen oder gegen 21.50 Uhr verdächtige Personen bemerkt, die sich an dem Parkplatz in der Nähe des Fahrzeuges aufhielten? Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 22 unter 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell