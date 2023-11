Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Eine Verletzte bei Verkehrsunfall in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Eine Gelsenkirchenerin musste am Dienstagmorgen, 28. November 2023, nach einem Verkehrsunfall von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 45-Jährige beabsichtigte gegen 8.35 Uhr über einen Fußgängerüberweg an der Kreuzung Hammerschmidtstraße/Florastraße zu gehen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 19 Jahre alter Herner mit seinem Auto über die Florastraße in Fahrtrichtung Herne. Der Verkehr wird an dieser Stelle durch Ampeln geregelt. Aus noch ungeklärter Ursache kam es auf der Straße zur Kollision zwischen der Fußgängerin und dem Auto. Die 45-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und nach erster medizinischer Behandlung von Rettungskräften vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, die den Unfall beobachtet haben. Dabei geht es auch um die Klärung der Frage, welche Ampel rot und welche grün gezeigt hat. Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter der 0209 365 6210 oder unter der 0209 365 2160 an die Leitstelle.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell