POL-GE: Zeugen nach Unfallflucht in Scholven gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Scholven am Freitagabend, 24. November 2023, ist eine Frau leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nach einem flüchtigen Audi-Fahrer. Um 21.37 Uhr fuhr am besagten Abend eine Gladbeckerin auf dem Nordring in Fahrtrichtung Gladbeck. An der Kreuzung Gecksheide beabsichtigte die 49-Jährige links auf die Straße Gecksheide abzubiegen. Nachdem sie das Umschalten der Abbiegerampel auf Grünlicht abgewartet hatte, fuhr sie in die Kreuzung hinein. In diesem Augenblick kam ein schwarzer Audi auf dem Nordring aus entgegengesetzter Richtung und kollidierte schließlich mit dem Wagen der Gladbeckerin. Daraufhin stieg der Beifahrer des Audis aus, schaute sich kurz das Schadensbild an, setzte sich wieder ins Auto und der Audifahrer flüchtete mit mindestens diesem einen Beifahrer. Beide waren etwa 20 bis 30 Jahre alt und hatten schwarze, kurzgeschorene Haare. Die Gladbeckerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und suchte im Anschluss eigenständig einen Arzt auf. Die weiteren drei Insassen in ihrem Auto blieben unverletzt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Audi, vermutlich einen A4. Zudem hatte der Wagen ein ausländisches, laut Zeugenaussagen belgisches, Kennzeichen.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Diese Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter der 0209 365 6244 oder an die Leitstelle unter der 0209 365 2160.

