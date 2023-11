Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter spricht Mädchen an - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitagvormittag, 24. November 2023, war ein Mädchen auf der Bochumer Straße in Ückendorf unterwegs. In Höhe der Stephanstraße wurde die Achtjährige gegen 11.30 Uhr von einem ihr unbekannten Mann angesprochen. Eine Jugendliche ging dazwischen und das Mädchen konnte ihren Weg fortsetzen. Die Polizei bittet die Jugendliche sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich telefonisch unter der 0209 365 7112 beim Kriminalkommissariat 11 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell