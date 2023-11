Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verfolgungsfahrt mit jugendlichem Autofahrer

Gelsenkirchen (ots)

Aufgrund starker Beschleunigung und einer rücksichtlosen Fahrweise wurden Polizeibeamte im Rahmen einer Streifenfahrt am Sonntag, 26. November 2023, um 13.45 Uhr auf einen schwarzen Audi in Erle aufmerksam. Das Auto bog von der Cranger Straße in die Markstraße ab und beschleunigte erneut sehr stark. Die Beamten verfolgten das Fahrzeug und konnten dabei weitere Geschwindigkeitsüberschreitungen feststellen. Die Fahrzeuginsassen nahmen die Polizisten offenbar wahr und versuchten daraufhin, die Beamten durch eine rasante Fahrweise und mehrere Abbiegemanöver abzuhängen. Während der Verfolgung wurden Anhaltesignale gegeben, die die Flüchtigen ignorierten. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt fuhren die beiden Fahrzeuge über einen Parkplatz der Veltins-Arena, wobei auch Grünflächen zwischen den Parkplatzreihen überfahren wurden. Schlussendlich musste der Audi im Kreuzungsbereich von Willy-Brandt-Allee und Kurt-Schumacher-Straße verkehrsbedingt an-halten. In diesem Moment verließen die Polizeibeamten ihr Fahrzeug, zogen den 16-jährigen Fahrzeugführer aus Gelsenkirchen aus dem Auto und fixierten ihn auf dem Boden, um weitere Fluchtversuche zu unterbinden. In dem Audi saßen neben dem Gelsenkirchener noch zwei weitere 16-Jährige und ein 13-Jähriger. Die in dem Auto befindlichen Personen wurden zur Feststellung der Identitäten zur Polizeiwache gebracht und das Auto zur Eigentumssicherung sichergestellt. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Es wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell