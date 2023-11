Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zufallsfund in Schalke/Knapp 2000 Cannabispflanzen sichergestellt

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag, 23. November 2023, in einer Lagerhalle an der Gießerstraße in Schalke eine Cannabisplantage sichergestellt. Zeugen riefen um 12.09 Uhr die Beamten, weil sie den Verdacht hatten, dass die Pflanzen in der Halle illegal sein könnten. Beamte des Kommissariats zur Bekämpfung von Betäubungsmittelkriminalität sicherten vor Ort Spuren und stellten die Pflanzen sowie Geräte, die zum Anbau derselben genutzt wurden, sicher. Die Ermittlungen hinsichtlich der Betreiber der illegalen Plantage dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell