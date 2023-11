Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrskontrolle mit Konsequenzen in Schalke-Nord

Gelsenkirchen (ots)

Als Folge einer Verkehrskontrolle am Sonntag, 26. November 2023, in Schalke-Nord erwarten einen 51-jährigen Mann mehrere Strafverfahren. Polizeibeamten fiel gegen 15.30 Uhr ein Auto auf der Uechtingstraße auf, dessen Fahrer beim Erblicken des Streifenwagens wendete und in die Josefinenstraße einbog. Ein zweiter Streifenwagen war zufällig in der Nähe, hielt den Fahrer an und kontrollierte das verdächtige Fahrzeug mit polnischen Kennzeichen. Die Kontrolle ergab, dass das angebrachte Kennzeichen nicht auf das Fahrzeug ausgestellt war. Zudem besteht der dringende Verdacht, dass der Fahrer ohne festen Wohnsitz in Deutschland nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Der 51-Jährige wurde zur Polizeiwache in Bulmke-Hüllen gebracht, wo ein Arzt ihm mehrere Blutproben entnahm. Um sich dem Transport zur Wache zu entziehen, leistete der Tatverdächtige Widerstand, indem er nach den vier Beamten trat und versuchte, sie mit Kopfstößen zu verletzen. Den Fahrer erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs sowie Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.

