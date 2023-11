Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 14-Jähriger will Böller gewaltsam verkaufen

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Böllerwurf und einer versuchten räuberischen Erpressung in der Altstadt haben Polizeibeamte am Sonntag, 26. November 2023, ein Strafverfahren gegen einen 14-Jährigen eingeleitet. Einsatzkräfte waren gegen 20.30 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs, wo sie beobachten konnten, wie aus einer Gruppe heraus ein Böller auf die Fahrbahn geworfen wurde. Daraufhin flüchtete ein 14-Jähriger vor den Beamten in Richtung Ringstraße. Die Polizisten stoppten den Jugendlichen, stellten seine Umhängetasche mit 16 weiteren Böllern sicher und brachten ihn anschließend zur Feststellung seiner Identität zur Polizeiwache. Zwei 13 und 14 Jahre alte Gelsenkirchener aus der Gruppe gaben an, dass der Tatverdächtige sie zuvor unter Androhung von Gewalt zum Kauf seiner Böller hatte zwingen wollen. Der 14-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Mutter übergeben.

