Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahndung nach entwendetem Motorrad

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 29. September 2023, stellte ein Gelsenkirchener abends sein Elektro-Motorrad in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Bahnstraße in Erle ab. Als er am nächsten Tag wieder dorthin zurückkehrte, war das Zweirad verschwunden. Mit zwei Fotos sucht die Polizei Gelsenkirchen nach dem Motorrad und bittet um Zeugenhinweise zum Verbleib des Zweirads. Entsprechende Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22 unter der 0209 365 8223 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

