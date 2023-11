Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schülerstreich eskaliert/Zwölfjähriger im Krankenhaus

Gelsenkirchen (ots)

An einer Schule in der Gelsenkirchener Neustadt hat am vergangenen Montag, 27. November 2023, gegen 11.15 Uhr ein wohl vermeintlich als Spaß gedachter Übergriff zu einem Rettungseinsatz geführt. Die Eltern eines zwölf Jahre alten Schülers suchten am gestrigen Dienstag, 28. November 2023, eine Polizeiwache auf, um eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zu erstatten. Sie gaben an, dass ihr Sohn auf der Schultoilette von einem ihm unbekannten Jungen festgehalten worden sei, während ihm ein 13 Jahre alter Mitschüler "Snus", einen Oral-Tabak, in den Mund steckte. Ihrem Sohn sei daraufhin schlecht geworden und er habe das Bewusstsein verloren. Rettungskräfte versorgten den Jungen zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Wir warnen dringend vor dem Konsum von Rausch- und Betäubungsmitteln. Insbesondere für Kinder und Jugendliche kann der Konsum von Rauschmitteln dramatische Folgen haben. An alle Eltern und Erziehungsberechtigten appellieren wir, Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren. Tabakerzeugnisse dürfen in Deutschland erst ab einem Alter von 18 Jahren erworben und konsumiert werden. Der Verkauf von "Snus", dem hier in Rede stehenden Tabakprodukt, ist grundsätzlich verboten.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell