Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Raub im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein 19-jähriger Gladbecker wurde Mittwochabend, 29. November 2023, um 23.30 Uhr Opfer eines Raubdelikts in der Feldmark. Als er auf der Hans-Böckler-Allee fuhr hielt unvermittelt vor ihm ein schwarzer BMW, aus dem der Fahrzeugführer aus-stieg. Der 19-Jährige verließ ebenfalls sein Fahrzeug, woraufhin der unbekannte BMW-Fahrer ein Klappmesser zog und sein gegenüber aufforderte, seine Wertgegenstände auszuhändigen. Als der Gladbecker der Aufforderung nicht nachkam, stiegen zwei weitere Männer und eine Frau aus dem BMW aus und schlugen ihn zusammen. Am Boden liegend nahm die weibliche Tatverdächtige dem Niedergeschlagenen sein Smartphone ab. Daraufhin entfernten sich die Täter mit ihrem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Dem Gladbecker gelang es, das Kennzeichen Fragment "RE-SX" abzulesen. Die Täterin ist auffällig groß, hatte lange schwarze Haare, trug eine beige Leggings und eine beige Jacke. Alle Täter waren zwischen 20 und 30 Jahre alt. Eine genaue Beschreibung der Tatörtlichkeit und der Täter war in der Situation nicht möglich.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

