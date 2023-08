Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Verkehrsunfall

PKW kollidiert mit Strommast

Issum (ots)

Am Mittwoch (9. August 2023) gegen 13:00 Uhr ereignete sich auf der Weseler Straße (B58) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin schwer verletzt wurde. Eine 72-Jährige aus Issum war in ihrem VW auf der Weseler Straße nach ersten Erkenntnissen in Richtung Issum unterwegs, als sie aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn abkam, über den Geh- und Radweg fuhr und mit einem Strommasten kollidierte. Die Fahrerin trug schwere Verletzungen davon, ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Die B58 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten zwischen dem Nordring und der Anschlussstelle Alpen in Richtung Autobahn gesperrt, die Gegenrichtung war befahrbar. Mitarbeiter einer Netzbetreiberfirma kümmerten sich um den beschädigten Strommasten. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell