Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht: Lkw, Leitpfosten, Verkehrszeichen und Straßenbaum beschädigt worden

Straelen-Herongen (ots)

Am Montag (7. August 2023) gegen 11:45 Uhr erhielten die Beamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörde Kleve, Kenntnis über eine Verkehrsunfallflucht. Ein 27-jähriger Mann aus Kranenburg hatte mit einem weißen Mercedes Lastkraftwagen (Modell: Atego) die Riether Straße in Fahrtrichtung Straelen-Herongen befahren. Der Mann gab an, dass ihm zum Unfallzeitpunkt ein anderer Sattelzug aus Fahrtrichtung Herongen entgegengekommen sei. In einer Kurve habe der unbekannte Verkehrsteilnehmer diese geschnitten, weshalb der Fahrer des Mercedes Atego nach rechts ausweichen musste. Durch das Ausweichmanöver in den Grünstreifen neben der Fahrbahn, wurden ein Leitpfosten, ein Straßenschild und ein Straßenbaum stark beschädigt. Durch die Kollision mit dem Straßenbaum wurden auch die Anhängerfront sowie die rechte Seitenwand des Anhängers beschädigt. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Der 27-jährige Mann aus Kranenburg konnte den Sattelzug des Unfallverursachers wie folgt beschreiben:

- vermutlich weiße Volvo-Zugmaschine - Auflieger mit schwarzer Plane - vermutlich rumänisches Kennzeichen

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen, welche Aussagen zum bevor beschriebenen Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell