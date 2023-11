Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Raub gesucht

Karlsruhe (ots)

Nach einem Raub auf einen 74-jährigen Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich des Karlsruher Schlossplatzes sucht die Kriminalpolizei Zeugen.

Ein noch Unbekannter sprach den Geschädigten kurz nach Mitternacht im Bereich des Marktplatzes an und folgte dem 74-jährigen Mann anschließend unbemerkt. Am Schlossplatz riss der Verdächtige den Senior offenbar zu Boden und tastete ihn nach potenziellem Diebesgut ab. Hierbei entriss der mutmaßliche Täter dem Mann wohl die Armbanduhr und floh in Kaiserstraße. Der 74-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Der Vorfall wurde der Polizei mit zeitlichem Verzug gemeldet. Eine Fahndung führte bislang nicht zur Identifizierung des Flüchtigen.

Von dem Räuber ist bislang nur bekannt, dass es sich um einen Mann mit einer dunklen Jacke und einer roten Jogginghose handeln soll.

Zeugen werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666 5555 zu wenden.

Dennis Krull, Pressestelle

