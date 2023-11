Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Brandstiftung an Kraftfahrzeug in Rheinstetten

Karlsruhe (ots)

Wirtschaftlicher Totalschaden entstand an einem Fahrzeug auf dem Parkplatz der Schwarzwaldschule in Rheinstetten-Forchheim, nachdem dieses gebrannt hatte.

Am Donnerstagnachmittag stellte eine 40-jährige Angestellte der Schwarzwaldschule um 14:45 Uhr ein brennendes Fahrzeug auf dem schuleigenen Parkplatz fest. Die Dame unternahm erste Löschversuche ehe es der herbeigerufenen Feuerwehr gelang das Fahrzeug zu löschen. Durch den eigeatmeten Rauch zog sich die 40-jährige mutmaßlich eine Rauchgas-Intoxikation zu, weshalb sie vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht wurde. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt. Nach aktuellem Sachstand ergaben sich Hinweise auf eine Brandstiftung. Die weiteren Ermittlungen werden aktuell vom Polizeiposten Rheinstetten geführt.

Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen dem Fahrzeugbrand an der Schwarzwaldschule und dem Brand eines Wohnmobils in der Rheinstettener Vogesenstraße, in den Nachmittagsstunden des 22.11.2023, bestehen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ettlingen unter 07243 32000 zu melden.

Daniel Hölzer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell