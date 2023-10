Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Renovierungsarbeiten führen zu Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmorgen gegen 09.30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Brand eines Mehrfamilienhauses in der Schwabstraße in Marbach gemeldet. Neben der Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot anrückte, waren auch zwei Streifen des Polizeireviers Marbach am Einsatzort. Ersten Ermittlungen zufolge wurde bei Renovierungsarbeiten mit einem Gasbrenner an einem Balkon das Dämmmaterial einer Dehnfuge zwischen zwei Gebäuden in Brand gesetzt. Zu einem offenen Feuer kam es nicht, jedoch dauerte es etwa zweieinhalb Stunden, bis die Feuerwehr Entwarnung geben konnte. Ein Teil der Bewohner wurde anfangs aus dem Gebäude geholt, eine komplette Evakuierung wurde nicht erforderlich. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro beziffert. Alle Wohnungen waren im Anschluss an die Löscharbeiten wieder bewohnbar.

