POL-LB: Marbach-Rielingshausen: Pkw kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Am Samstagnachmittag gegen 17.00 Uhr befuhr der 86-jährige Lenker eines Mercedes-Benz die L1124 aus Großaspach kommend in Richtung Rielingshausen. In einer Linkskurve, in Höhe der Einmündung mit der K1607, touchierte der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw den rechten Bordstein, weshalb er nach links abgewiesen wurde und von der Fahrbahn abkam. Hierbei überschlug sich der Pkw und kam auf der linken Fahrzeugseite abseits der Fahrbahn zum Liegen. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Fahrer bereits durch hinzugekommene Passanten aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 86-Jährige wurde durch den Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme sowie zur Bergung des Fahrzeuges musste die L1124 bis Ortsmitte Rielingshausen für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Am Fahrzeug sowie dem Flurstück entstand ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro.

