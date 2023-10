Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim

Pattonville: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen dem vergangenen Donnerstag, 22:30 Uhr und Freitag, 10:00 Uhr, kam es in der John-F.-Kennedy-Allee zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Lenker eines ebenfalls noch unbekannten Fahrzeugs beschädigte einen VW Golf, welcher auf einem Parkplatz vor Gebäude 27 quer zur John-F.-Kennedy-Allee stand. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am VW entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail kornwestheim.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

