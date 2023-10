Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag (20.10.2023) gegen 17:00 Uhr befuhr ein Lastwagen mit Anhänger hinter einem Citroen C3 die B 464 aus Richtung Reutlingen kommend in Fahrtrichtung Böblingen auf dem rechten Fahrstreifen. Auf Höhe der Anschlussstelle Holzgerlingen-Nord wechselte die Lichtzeichenanlage von Grünlicht auf Gelblicht, woraufhin die 25-jährige Citroenfahrerin stark abbremste und der hinter ihr fahrende 50-jährige LKW-Fahrer ungebremst auf den PKW auffuhr. Durch die Kollision wurde die PKW-Lenkerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurde schwer verletzt und der LKW-Fahrer leicht verletzt zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Andere Personen befanden sich zum Unfallzeitpunkt nicht in den beteiligten Fahrzeugen, welche nicht mehr fahrbereit nach dem Unfall abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtsachschaden beider Fahrzeuge wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Hierbei waren sechs Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. Für die Rettung der Personen waren neben den Rettungswägen auch ein Notarzt sowie der Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Fahrbahn war für etwa zwei Stunden in beide Richtungen und für eine weitere halbe Stunde in der Fahrtrichtung der Unfallfahrzeuge gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell