POL-KA: (KA) Stuttgart/Karlsruhe - Andreas Bjedov zum Leiter des Führungs- und Einsatzstabs und stellvertretenden Leiter des Polizeipräsidiums Karlsruhe bestellt

Leitender Polizeidirektor Andreas Bjedov wurde am Freitag, den 24. November 2023, von Herrn Staatssekretär Thomas Blenke in Stuttgart zum Leiter des Führungs- und Einsatzstabs des Polizeipräsidiums Karlsruhe bestellt. Gleichzeitig übernimmt er die Aufgaben des stellvertretenden Leiters der Dienststelle.

Andreas Bjedov tritt seinen Dienst beim Polizeipräsidium Karlsruhe am 01.12.2023 an. Er folgt damit auf Polizeivizepräsident a. D. Hans Matheis, der im Juli dieses Jahres in Ruhestand verabschiedet wurde. Zuletzt leitete Herr Bjedov die Schutzpolizeidirektion beim Polizeipräsidium Pforzheim.

