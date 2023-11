Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann manipuliert an seinem Glied - Bundespolizei sucht Zeugen

Essen - Dortmund (ots)

Am gestrigen Nachmittag (14. November) soll ein Unbekannter in einem Zug kurz vor Halt im Essener Hauptbahnhof eine Reisende belästigt haben. Dabei soll er sich entblößt und an seinem Geschlechtsteil hantiert haben.

Gegen 14:30 Uhr suchte eine 21-Jährige die Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen auf. Sie gab an, dass sie sich fünf Minuten zuvor im RE6 befunden habe. Kurz vor Halt in Essen habe sie sich zur Tür begeben. Dabei habe sie einen Mann in einer Sitzreihe beobachten können, welcher liegend an seinem Penis manipulierte. Anschließend haben sich die Zugtüren geöffnet und die Deutsche verließ den Regionalexpress.

Die Dortmunderin war sichtlich verstört über das Verhalten des Unbekannten. Dieser soll Arbeitsbekleidung getragen haben. Die Hose soll schwarz und weiß gewesen sein.

Bundespolizisten in Dortmund begaben sich unverzüglich zum Bahnsteig zu Gleis 10, wo der RE6 einfuhr. Einen Mann, auf den die Personenbeschreibung passte, konnte jedoch nicht festgestellt werden.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen und Erregungen öffentlichen Ärgernisses ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen, der sich am 14. November 2023, zwischen 14:25 und 14:30 Uhr in der RE6 in Richtung Dortmund aufhielt?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

