BPOL NRW: Sexuelle Belästigung im Hauptbahnhof Hamm - Bundespolizei sucht Geschädigte

Essen (ots) - Am gestrigen Montagabend (13. November) gab eine Frau gegenüber Bundespolizisten an, dass sie im Essener Hauptbahnhof bestohlen worden sei. Hierbei verwickelte sie sich jedoch in Widersprüche. Gegen 21:45 Uhr wurde eine 49-Jährige in der Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen vorstellig. Sie äußerte gegenüber den Beamten, dass sie ihr Smartphone, ...

mehr