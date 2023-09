Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Radfahrer beschädigt Pkw und verletzt Autofahrer - Radfahrer gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 01.09.2023, gegen 17.30 Uhr, soll ein Radfahrer in Schlangenlinien die Waldeckstraße in Richtung Malsburg-Marzell befahren haben, sodass ein Überholen kaum möglich war. Ein Pkw-Fahrerin, welche hinter ihm fuhr, macht durch Hupen auf sich aufmerksam. Der Radfahrer habe angehalten, sei von seinem Fahrrad abgestiegen, ging auf den Pkw der Fahrerin zu, stieß mehrfach mit seinem Fahrrad gegen den Pkw und beschädigten diesen dabei. Die Pkw-Fahrerin bekam es mit der Angst zu tun und fuhr bei der ersten Gelegenheit davon. Ein weiterer Pkw-Fahrer machte ebenfalls durch Hupen und Zurufe auf sich aufmerksam. Der Radfahrer trat auch an dessen Pkw heran und klopfte gegen die Fahrerscheibe. Als der Pkw-Fahrer aussteigen wollte, soll der Radfahrer die Fahrertür zugeschlagen haben, während der Fahrer noch seinen Fuß in der Tür hatte. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Im weiteren Verlauf soll der Radfahrer auch auf den Pkw gespuckt haben. Als der Radfahrer wieder auf sein Fahrrad stieg und los fuhr wollte der Pkw-Fahrer diesen in Höhe der Hausnummer 70 überholen. Dabei habe der Radfahrer eine Lenkbewegung nach links gemacht und sei in den Pkw gefahren ohne zu stürzen. Der Radfahrer setzte dann seine Fahrt fort und bog in den Vesteburgweg ein. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: vielleicht zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 1,65 - 1,75 Meter groß, kurze braune Haare, kräftige Statur. Auffallend sei ein Ohrring links gewesen. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Hose. Unterwegs war er mit einem dunklen Damenfahrrad. Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977800, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem gesuchten Radfahrer geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell